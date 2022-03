Wettstreit der jungen steirischen Musik-Talente

Start mit der großen Orgel

Am heutigen Montag beginnt um 9.30 Uhr das Vorspielen mit der großen Orgel, am morgigen Freitag folgen dann Klavier, Geige und Viola sowie die Ensembles für Holzbläser und Schlaginstrumente. Ausgetragen wird der Wettstreit bis zum 20. ;März im Johann-Joseph-Fux-Konservatorium und an der Kunstuniversität in Graz. 17 Kategorien gilt es zu bewerten, davon fünf Ensembles und 12 Solisten. Dabei sein kann man allerdings - immer noch Corona-bedingt - nur via Live-Stream.