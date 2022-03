Gaspreis und -vorrat: Wien ortet Handlungsbedarf

Bau von Großwämepumpe

In definierten Gebieten darf in Wien in Neubauten kein Gas mehr zum Heizen oder für Warmwasser eingesetzt werden. In acht anderen Bezirken (Leopoldstadt, Landstraße, Neubau, Josefstadt, Alsergrund, Ottakring, Währing und Döbling) wurden entsprechende Gebiete bereits verordnet. In den Verbotszonen sollen stattdessen Erdsonden, Wärmepumpen oder die Fernwärme zum Einsatz kommen. Verwiesen wurde von den Wiener Politikern auch auf den jüngsten Spatenstich für die Großwärmepumpe am Gelände der Kläranlage in Simmering. Dabei handle es sich um ein Projekt mit einem Budget von 70 Millionen Euro, mit dem Ziel, die Fernwärme klimaneutral zu machen.