Ausschuss: Von Machtkämpfen & heiklen Verbindungen

„Einzigartig in der Republik“

Der Sektionschef soll laut Chats mit Fuchs Überwachungen und Ermittlungen via Soko Tape gegen die WKStA geplant haben. „Einzigartig in der Republik.“ Es ging um mutmaßlich geleakte Infos. Heute gebe es weniger Berichtspflichten, und man müsse auch nicht mehr drei Tage vor einer geplanten Hausdurchsuchung diese nach oben melden. So kann es auch keine verbotenen Warnungen mehr geben.