Geflüchtete Kinder: „Wann kommt Papa nach?“

„Warum kommen unsere Papas nicht nach in den Urlaub?" Immer und immer wieder fragen sich das die beiden Cousinen Anna und Polina (5). Dass ihre Papas in Wahrheit in der Ukraine kämpfen müssen, die Fahrt nach Österreich vielmehr eine Flucht vor den russischen Soldaten war, hat ihnen niemand gesagt. Um sie nicht zu verunsichern - und weil sie es ohnehin nicht verstehen würden. Krieg, dieses Wort ist für die Mädchen, die bislang in Kiew eine schöne Kindheit verbringen konnten, ein Fremdwort.