Wälder-Coach Markus Juurikkala setzt auf die Fans

Juurkila bringt die erste Partie schnell auf den Punkt: „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, sondern die unglücklichere.“ Dieses fehlende Glück versuchen die Bregenzerwälder im Heimspiel am Donnerstag (19.30 Uhr) im Messestadion zu erzwingen - trotz einiger Ausfälle. Julian Zwerger erlitt im Hinspiel einen Check gegen den Kopf, für ihn dürfte die Saison vorbei sein. Kai Fässler, Kai Hämmerle und Leon Rüdisser fehlen verletzungsbedingt. „Unsere Spieler sollen dieses Entscheidungsspiel genießen, und mit ihnen auch die Fans. Solche Spiele hat man selbst in einer langen Karriere nicht sehr oft“, sagt Juurikkala, der sich selbst in der Pflicht sieht: „Ich muss die Mannschaft soweit wieder aufrichten, dass eine echte Siegchance besteht.“