Gwyneth Paltrow begeistert Fans mit Foto von Apple

Fans schwärmen: „Wie die Mutter, so die Tochter“

Die Fans zeigten sich in den Kommentaren neben dem Foto begeistert darüber, wie hübsch Patrows Tochter ist. „Sie ist die perfekte Mischung aus dir und Chris (Martin, Anm.). Wow! Umwerfend!“, schwärmte ein Fan. Ein anderer konnte dem nur zustimmen und erklärte: „Wie die Mutter, so die Tochter.“ Außerdem regnete es zahlreiche Herzchen-Emojis und Komplimente - auch für Mama Gwyneth. „Ihr seid beide solche Schönheiten“, erklärte ein Fan.