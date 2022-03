Streit in Lech geht in die nächste Runde

Wer kontrolliert?

Neben den weiter ansteigenden Kosten für das Gemeindezentrum gibt es aber noch etwas anderes, was „Unser Dorf“ frustriert: Der Prüfungsausschuss. Dessen Obmann Gregor Hoch ist Teil der Liste „Zusammen Uf Weg“, also Teil der regierenden Quasi-Koalition. „Es macht mich sprachlos, dass der Prüfungsausschuss nicht an die Opposition abgegeben wird.“ Eine demokratische Kontrolle sei so nicht gegeben, sagt auch Clemens Walch von „Unser Dorf“.