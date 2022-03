Rattenberg für Flüchtlinge nun „Zufalls-Heimat“

Grenze als Schicksalsort

An genannter Grenze entscheidet sich der weitere Lebensweg Tausender. Für Julia (46), Tochter Romana (21) und Sohn Boris (11) war die Weiterfahrt in ein Massenlager in Bukarest vorgesehen. Doch auch die Tiroler standen da. Bereit, eine Handvoll Flüchtlinge auf dem 2000-Kilometer-Rückweg mitzunehmen. Via Dolmetsch-Hilfe entschied sich die Familie aus Odessa zum Einsteigen in den Kleinbus mit dem österreichischen Kennzeichen. Ein Bauchgefühl, denn Sicherheiten gibt es in solchen Situationen nicht.