Welche russische Oligarchen bei uns residieren

Abramovich: 27-Millionen-Haus am Wiener Kohlmarkt

Milliardär Roman Abramovich, laut Forbes 12,4 Milliarden Dollar schwer, besitzt etwa über seine Liechtensteiner Amoy Establishment ein Haus am Wiener Kohlmarkt. Kaufpreis: kolportierte 27 Millionen Euro. Darüber hinaus nennt die Familie eine Villa direkt am Wasser in Fuschl am See ihr Eigen. Im Grundbuch steht hier Tochter Anna. Um etwa 45 Millionen Euro ein Skiresort für Superreiche hat wiederum Oleg Deripaska in Lech am Arlberg mit dem Aurelio hingestellt. „Normalos“ werden hier bei Zimmerpreisen ab 4000 Euro je Nacht eher nicht absteigen.