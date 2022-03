Tottenham überrollt Everton mit 5:0-Kantersieg

Tottenham hat mit einem 5:0-Kantersieg gegen Everton am Montag im Kampf um die Champions-League-Ränge in der englischen Premier League ein deutliches Zeichen gesetzt. Für die „Spurs“ war es der höchste Sieg gegen die nur auf Rang 17 liegenden „Toffees“ seit einem 10:4 am 11. Oktober 1958 in der damaligen First Division.