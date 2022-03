Umfragen-Affäre: U-Haft, Geständnis und Verhör

In der Umfragen-Affäre geht es dieser Tage Schlag auf Schlag: Ein neues Geständnis belastet die in Untersuchungshaft sitzende Meinungsforscherin und Ex-Familienministerin Sophie Karmasin. Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid hatte am Montag seinen Einvernahmetermin vor der Staatsanwaltschaft. Und am Mittwoch steht im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss das Finanzministerium, Schlüsselressort in der Umfragen-Affäre, im Fokus.