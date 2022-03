Sturm startet bei Salzburg in die Meisterrunde

Salzburg wird sich den den Titel und den fixen Champions-League-Gruppenplatz kaum nehmen lassen, aber der Zweite hätte via Champions-League-Quali drei Chancen eine Gruppenphase zur erreichen. Der Dritte hätte (sofern Salzburg den Cup gewinnt) eine Gruppenphase fix, der Vierte kämpft in Q3 um die Conference League, der Play-off-Sieger in Q2.