Tirols AK-Präsident Zangerl für gleiche Bezahlung

Rahmenbedingungen schaffen

Die gravierenden Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau seien in hohem Maße ungerecht. Zudem verweist er auf fehlende Rahmenbedingungen, die es Frauen mit Kindern ermöglichen, in Vollzeit zu arbeiten. Dafür müsse sich die Lohnschere schließen, denn auch bei einer ganzjährigen Vollzeit-Beschäftigung verdienen Frauen in Tirol weniger als Männer.