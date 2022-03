Wackelt plötzlich Adeyemis Deal mit Dortmund?

Mit zahlreichen guten Leistungen zeigte Adeyemi in der laufenden Saison bislang auf. In 33 Pflichtspielen erzielte er 19 Tore und bereitete vier Treffer vor. Am Dienstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) möchte der Deutsche auch beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Topklub Bayern München für Furore sorgen.