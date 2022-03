Villacher wurde beim Fortgehen zusammengeschlagen

Am Sonntagabend erstattete ein 20-jähriger Villacher Anzeige über eine Körperverletzung an ihm durch einen bisher unbekannten Täter. Der 20-Jährige gab an, Sonntag zwischen 2.45 und 3.45 Uhr im Stadtgebiet von Villach aus einem Lokal gekommen zu sein und plötzlich von einem Unbekannten einen Schlag ins Gesicht bekommen zu haben.