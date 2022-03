Wilde Verfolgungsjagd im Pongau führte zu Drogen

Quer durch den Pongau flüchtete ein 23-Jähriger am Freitagabend vor der Polizei. Durch ein lebensgefährliches Manöver konnte er die Beamten in Pfarrwerfen nur kurzzeitig abschütteln. Die Polizei nahm in wenig später fest und fand bei dem Pongauer 80 Gramm Cannabis und weitere Drogen.