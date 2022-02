Zwei Dutzend Staaten sagen Waffen und Hilfe zu

Weitere Waffenlieferungen westlicher Partner

Tschechien kündigte an, Waffen und Munition im Wert von 7,6 Millionen Euro an die Ukraine zu liefern. Dabei handle es sich um Maschinengewehre, Sturmgewehre und andere leichte Waffen, hieß es. Dänemark teilte am Samstag mit, 2000 schusssichere Westen und 700 Sanitätstaschen in die Ukraine schicken zu wollen. Unterdessen wurden die von der deutschen Regierung versprochenen 5000 Helme am Samstag an das ukrainische Militär übergeben.