Zwei Tage ohne Essen, Trinken und Schlaf

„Wie in einem schlechten Film“

„Sirenen, Explosionen, Schüsse, es war wie in einem schlechten Film. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Eine Woche danach ist das ganze noch immer unreal“, schildert der 39-Jährige den Kriegsausbruch. In diesem Moment meldete sich der Paschinger Werner Wakolbinger – die beiden hatten sich 2016 ausgerechnet in Kiew kennengelernt – per Mail bei seinem alten Freund: „Ich wusste nicht, dass er in Kiew ist, aber ich hatte eine Vorahnung. Ich sagte ihm: ,Wenn du Hilfe brauchst, komm zu mir nach Österreich.‘“ Blake packte nur das Nötigste zusammen, machte sich mit einem Koffer und einer Tasche auf den Weg. Einen weiteren Koffer und Gewand ließ er im Appartement zurück.