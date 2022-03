„Klima- und Naturschutz sind nicht Konkurrenten“

Die Tiroler Wirtschaftskammer (WK) fordert angesichts der Unberechenbarkeit russischer Gaslieferungen, den Ausbau der heimischen Wasserkraft voranzutreiben. Neben positiven Auswirkungen auf den Klimaschutz käme damit Tirol auch der nötigen Energieautonomie näher. Der WWF (World Wide Fund For Nature) zweifelt diesen Schluss an und lässt verlauten, dass Klima- und Naturschutz stets Hand in Hand gehen müssten.