Beim Billard zählt nur die Leistung am Tisch

WM im Fokus

„Es kommen jetzt einige Bewerbe auf mich zu. Die Weltmeisterschaft in Klagenfurt im Herbst steht natürlich absolut im Fokus“, verrät die mehrfache Goldmedaillengewinnerin, die kein Problem damit hat, gegen Männer zu spielen: „Weil letztlich nur die Leistung am Tisch zählt. Der körperliche Faktor ist nicht so entscheidend wie beispielsweise beim Skifahren!“