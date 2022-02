Kärntens Nummer 1 schlägt richtig auf

Mit 18 hat Patrick Ofner seinen Durchbruch geschafft. Nachdem er das Heimturnier in Villach ohne Satzverlust gewonnen und es in Mailand ins Finale des ITF-Grade-A-Turniers geschafft hatte, kam er in die Top 10 der Jugend-Weltrangliste und löste Dominic Thiem als österreichische Nummer eins ab. Der mittlerweile 28-Jährige ist mehrfacher Staatsmeister im Herrendoppel und Mixeddoppel, holte sich bis dato 20 Kärntner Meistertitel und hat 83 ÖTV-Turniere als Sieger verlassen.