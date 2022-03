Höhepunkt auf den Intensivstationen ist erreicht

Vorsicht ist angebracht

Kommen die geplanten Öffnungsschritte also zu früh? „Eine gewisse Vorsicht halte ich für angebracht. Nur weil die Schutzmaßnahmen nicht mehr verpflichtend sind, sind sie ja nicht verboten“, sagt Lamprecht. Er verweist aber auch auf Erfahrungen in anderen europäischen Ländern, wo trotz lockerer Regeln keine Überbelastung der Spitäler erkennbar ist. Lamprecht: „0,5 bis ein Prozent der Infizierten brauchen aktuell eine Behandlung im Spital. Wir hatten da schon eine Quote von zehn Prozent.“ Zudem: Laut Popper ist der Peak auf den Intensivstationen überschritten, die Zahlen sind rückläufig. „Demnach ist ein dynamisches Infektionsgeschehen vertretbar“, so Lamprecht.