Toihaus Theater zeigt neue Produktion für Kinder

Wie erreicht man eigentlich das Theaterpublikum von morgen? Diese Frage stellt man sich im Toihaus Theater Salzburg wohl öfters. „Bei Kinder- oder Jugendstücken ist es immer bis zum Schluss spannend, denn wenn es den jungen Zuschauern nicht gefällt, zeigen sie das sehr direkt“, so Choreografin und Toihaus-Co-Leiterin Cornelia Böhnisch. Bei der neuen Jugend-Produktion „Im Flatterland“ sieht es aber vielversprechend aus. „Wir hatten schon einen Durchlauf mit Kindern im Publikum und alle sind bis zum Schluss geblieben“, so Böhnisch. Offiziell Premiere feiert das Stück erst am Samstag.