Getrocknetes Blut und defekte Monitore im KH Nord

Getrocknetes Blut, das von Instrumenten aus der Zentralsterilisation abbröckelt - was nach einem schlechten Horrorfilm klingt, ist in der Klinik Floridsdorf (ehemals Krankenhaus Nord) Realität. Das prangert das Pflegeteam einer OP-Gruppe in einer der „Krone“ vorliegenden Überlastungsanzeige (siehe Ausschnitte) an. In dieser wird eine Arbeitsüberlastung beklagt, aufgrund derer Fehler bei Prozessen sowie der Versorgung von Patienten drohe.