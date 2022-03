Verdacht gegen Judith Reichart nicht erhärtet

Artikel in den „VN“

Aufgebracht wurden diese Vorwürfe in Artikeln der „Vorarlberger Nachrichten“ und im Rahmen einer Pressekonferenz, in der sich Veronika Marte (ÖVP), Sandra Schoch (Grüne) und Alexander Moosbrugger (damals noch NEOS) erschüttert und entsetzt über die angeblichen „Vorgänge“ zeigten - ohne freilich handfeste Beweise vorweisen zu können. Moosbrugger war es auch, der in seiner Funktion als Prüfungsausschussvorsitzender schließlich eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelte.