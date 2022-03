Junior-Speedqueen weiß, was ihr zu Hirscher fehlt

Egger: Das ist schwierig, da Narvik doch schon sehr lange her ist und man sich nicht an alles erinnern kann. Fakt ist, dass ich dieses Gefühl einen Junioren-WM-Titel zu holen jetzt schon zum vierten Mal erleben darf. Und mit jedem Mal wird dieses Gefühl realer. Man kapiert es schneller. In Narvik habe ich ewig gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe, was ich da geschafft habe.