Die Schlüsseldienst-Mafia und ihre miese Abzocke

Teure Hilfe für einen in Innsbruck lebenden Deutschen! Da der 30-Jährige seinen Wohnungsschlüssel verloren hatte, rief er am vergangenen Freitag über eine 0800-Nummer einen Schlüsseldienst. Ein Arbeiter kam kurze Zeit später vorbei, drehte in völlig unprofessioneller Weise mit einer Zange den Zylinder ab und kassierte vor Ort auch noch mehr als 900 Euro. Der Mann ist in die Falle eines unseriösen Notdienstes getappt - wie es viele andere Tiroler ebenfalls tun.