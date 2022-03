Steirische Polizisten als fliegende Helden

Ein Rückblick auf ganz unterschiedliche Einsätze der Flugpolizei:

Mürztal, Juni 2015: Ein Mann flüchtet nach einem nächtlichen Einbruch vor der örtlichen Polizei. Bei der Verfolgung werden die Beamten von der Besatzung eines Hubschraubers des Innenministeriums unterstützt, die den Täter schließlich mittels Wärmebildkamera aufspüren kann. Wie sich später herausstellt, wird der Mann wegen versuchten Mordes im Ausland gesucht.

Hochschwab, August 2018: Ein Wanderer bekommt beim Aufstieg in einer Felswand eine Panikattacke. Für ihn geht es weder vor noch zurück. Verzweifelt klammert er sich an einen Felsgrat. Erst ein Hubschrauber-Team der Flugpolizei kann den Bergsteiger retten und mittels Seilbergung ins Tal bringen.

Mallnitz in Kärnten, Juni 2019: Schwere Unwetter schneiden das Dorf gänzlich von der Umwelt ab. Auch der zweijährige Luis ist mit seiner Mutter dort eingeschlossen. Der Bub benötigt dringend Medikamente, die im Ort jedoch nicht verfügbar sind. Und wieder sind es fliegende Polizisten, die als Retter einschweben und den Zweijährigen und seine Mutter nach Spittal an der Drau bringen, wo der Bub die überlebenswichtigen Arzneien erhält.