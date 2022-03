Positive Schneekontrolle für Flachauer Nachtslalom

Walchhofer, Goldberger und Co. carven für guten Zweck

Los geht’s in Flachau bereits am Vorabend des Weltcup-Rennens, also am 8. März. Mit DJs und Live-Konzerten sowie der großen „Star Challenge“ – einem Charity-Rennen, bei dem u. a. Michael Walchhofer, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern, Otto Konrad und Chris Steger am Start stehen werden. Der Erlös des Rennens kommt dem Salzburger Skinachwuchs zugute.