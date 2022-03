Über 100 Wildkatzen in Österreich nachgewiesen

Erfreulich ist auch die stetige Zunahme der Hinweise: Seit der Gründung der Meldestelle 2009 gingen dort bis heute bereits an die 800 Hinweise auf mögliche Wildkatzen ein. Die Hinweise stammen sowohl aus Zufallsbeobachtungen als auch aus gezielten Erhebungen wie zum Beispiel aus der Wachau oder dem Nationalpark Thayatal - dem Vorreiter in Sachen Wildkatzenforschung seit 2006. Die Koordinations- und Meldestelle Wildkatze beim Naturschutzbund Österreich nimmt die Hinweise an, überprüft und sichert sie.