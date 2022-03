Wassersprung-Wunderkind Sereda (16) floh nach Wien

Mutter fand Unterschlupf in Bratislava

Der Österreichische Schwimmverband hatte als einer der ersten Verbände Gespräche mit ukrainischen Funktionären aufgenommen und angeboten, dass Sportler bei uns trainieren können. Das sprach sich bis zur Nationaltrainerin durch und schließlich auch bis Oleksiy: „Ich habe gestern meinen österreichischen Springerkollegen Anton Knoll angerufen. Er hat sofort gesagt, dass ich nach Wien kommen und bei ihm und seiner Familie wohnen kann. Ich finde das toll“, sagt der junge Sportler, der sichtlich geschockt über die Ereignisse in seiner Heimat ist. Die beiden jungen Sportler waren zuletzt im November gemeinsam bei den Jugend-Weltmeisterschaften, die ausgerechnet in Kiew stattfanden. Als Lokalmatador holte Sereda dort zweimal Gold, Knoll wurde Achter.