Hotel wird zur Notunterkunft

Etwa 35 Zimmer können im Stadt-Hotel umfunktioniert werden – zwecks Organisatorischem steht er mit dem Land in Kontakt. Der zuständige Landesrat Heinrich Schellhorn begrüßt solche Meldungen. „Wenn es irgendwie geht, wollen wir keine Großquartiere, sondern möglichst viele private Unterkünfte. Diesbezüglich werden wir auch mit Pfarrverbänden und Familien zusammenarbeiten“, sagt er. So können sich jene, die ein Quartier anbieten wollen, beim Land melden. Eine große Anlaufstelle wird es am Flughafen oder in der Messe geben – hier sollen alle registriert werden.