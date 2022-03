1000 ukrainische Touristen auf Sansibar gestrandet

18.000 russische Urlauber in der Karibik gestrandet

Wegen der Sanktionen der EU gegen russische Luftfahrtunternehmen stecken weltweit auch Tausende russische Urlauber fest. Tourismusbehörden in Bulgarien sprechen von Hunderten Ski-Fahrern allein dort, denen nur die Möglichkeit bleibe, aus dem EU- und NATO-Staat über die Türkei oder Serbien nach Hause zurückzukehren. Der russische Tourismusverband erklärte am späten Montagabend, bis zu 18.000 russische Urlauber seien in der Karibik gestrandet, darunter 8000 allein auf Kuba.