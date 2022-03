Neuer Impfstoff von Novavax: Kein Ansturm in Tirol

Am Sonntag ließen sich im Impfzentrum Innsbruck nur fünf Personen mit Nuvaxovid stechen. Am Montag wurde der Impfstoff gar nirgends verimpft. Für den Dienstag zählte das Land 20 entsprechende Termine in den Impfzentren in Innsbruck, Kufstein und Schwaz.