Grüne Weichenstellungen „ganz genau anschauen“

Und der Landeschef pochte darauf, dass in der Landeskoalition die „Stabilität weiterhin gegeben ist“. Diese sei eminent wichtig, nicht zuletzt angesichts der derzeitigen Verunsicherung der Menschen aufgrund des schrecklichen Krieges in der Ukraine sowie der noch andauernden Coronapandemie, bei der man sich aber auf dem „Weg zur Normalität“ befinde, so Platter gegenüber der APA.