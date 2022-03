Da ist keine Wehmut, aber ein Schock

Die Lecherin Magdalena Egger startet in Kanada in ihre vierte Junioren-Weltmeisterschaft. In Panorama hat die Head-Pilotin, die 2021 Super-G-Bronze holen konnte, in den kommenden Tagen die Chance ihr Edelmetall-Konto weiter aufzustocken - und in die Top-10 der weltweit erfolgreichsten JWM-TeilnehmerInnen aufzurücken.