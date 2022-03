Rihanna nur in Dessous bei Pariser Fashion Week

Heißer Look setzte Babybauch in Szene

Bei diesem Outfit wusste man einfach nicht, wo man zuerst hinschauen sollte. Denn nicht nur, dass das Outfit an sich schon ein echter Hingucker war, setzte es die mittlerweile schon recht stattliche Babykugel der 34-Jährigen perfekt in Szene. Dazu trug Rihanna ihr schönstes Lächeln, das keine Zweifel übrig ließ, dass sich die Sängerin unendlich auf ihr erstes Kind freut!