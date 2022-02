Rihanna: Babybauch-Style ist „Herausforderung“

Keiner verpackt seinen Babybauch derzeit so cool wie Rihanna. Die Sängerin, die vor Kurzem ihre Schwangerschaft mit lässigen Paparazzi-Fotos öffentlich gemacht hatte, zeigte sich erst am Wochenende im Glitzer-Transparent-Look am Red Carpet - und zieht auch mit ihren anderen Babybauch-Looks alle Blicke auf sich. Im Interview mit dem „People“-Magazin verriet die werdende Mama jetzt jedoch: Sexy Umstandsmode zu finden, ist gar nicht so leicht!