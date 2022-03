Mörder steht wegen Überfall wieder vor dem Richter

Freigang für Raub genützt

Beim Prozess in Wels wird ihm nun aber das Verbrechen des schweren Raubes als Beitragstäter vorgeworfen. Er soll den Plan für den Überfall auf einen Supermarkt in Stadl-Paura ausgeheckt, die Waffe besorgt und das Fluchtfahrzeug gelenkt haben. Sein 22-jähriger Komplize, den er in der Haft kennengelernt hatte, soll am 30. September 2021 mit vorgehaltener Waffe von einem 17-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe des Bargeldes und von der Filialleiterin (23) Geld aus dem Tresor gefordert haben. Daraufhin befahl ihnen der Räuber, sich im Büro einzusperren und flüchtete.