Wo sich Anstrengung in tolle Aussicht verwandelt

Während sich an schönen Tagen rund um den Grünen See zahlreiche Menschen einfinden, um dieses Naturjuwel zu bestaunen, geht es am Steig in Richtung Messnerin deutlich ruhiger zu. Hier begegnen wir Bergbegeisterten, Einheimischen und jenen, die Stille und Abgeschiedenheit suchen.