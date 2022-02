Thomas Müller nach Corona-Infektion wieder fit!

Beim FC Bayern München verbessert sich vor dem deutschen Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen und dem folgenden Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Red Bull Salzburg die Personallage! So ist Thomas Müller nach seiner zweiten Corona-Infektion zurück auf dem Trainingsplatz, Torhüter Manuel Neuer absolvierte nach seiner Operation am rechten Knie mit Tormann-Trainer Toni Tapalovic am Montag sogar wieder „Torhüter-spezifische Übungen“.