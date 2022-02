Molotowcocktail-„Fabriken“: Ukrainer rüsten sich

25.000 Sturmgewehre an Zivilisten ausgegeben

Auch Waffen wurden an die Zivilbevölkerung verteilt: Die ukrainische Regierung kündigte an, jeden Bürger zu bewaffnen, der sein Heimatland verteidigen wolle. Allein in Kiew wurden 25.000 Sturmgewehre ausgegeben. Die ukrainische Straßenverwaltung rief zudem dazu auf, alle Straßenschilder und Ortstafeln im Land abzumontieren, um Putins Truppen zu verwirren.