25.000 Waffen an Einwohner in Kiew ausgegeben

Viele Menschen suchen, wo es geht, Schutz, etwa in den U-Bahn-Stationen. „Leute sitzen auch in Kellern, es gibt auch Krankenhäuser, wo man die Kranken in den Keller verlegt hat und dort behandelt, soweit das möglich ist“, schildert der ORF-Korrespondent. Den meisten bleibt aber nichts Anderes übrig, als in den Häusern und Wohnungen zu bleiben. „Die Stadt hat drei Millionen Einwohnern, soviel Platz gibt es in den U-Bahn-Schächten nicht“, sagt Wehrschütz.