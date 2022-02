Arbeitssiege für Hard und Bregenz

Der neunte Sieg in Folge für HLA Meisterliga-Spitzenreiter Hard riss die Zuschauer in der Sporthalle am See nicht von den Sitzen. Mit dem 25:22 (12:10) gegen Schlusslicht Ferlach erfüllten die Roten Teufel gerade einmal ihre Pflicht. Nationaltormann Golub Doknic hatte gegen die Kärntner mehr Arbeit als es ihm lieb war. Der „Hexer“ ärgerte sich zurecht öfters über die lasche Arbeitseinstellung seiner Vorderleute. „Wir hätten das Spiel viel souveräner und mit weniger Stress nach Hause bringen können“, meinte Linksaußen Luca Raschle nach der Schlusssirene. Denn Hard führte nach der Pause bereits mit 18:13 und kassierte fünf Minuten vor Schluss noch einmal den Ausgleichstreffer zum 22:22.