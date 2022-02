Nächtliche Randalierer rissen Verkehrstafeln aus

Die Unbekannten trieben in der Nacht auf Samstag ihr Unwesen in Ehrwald. An der Kreuzung der Reinhard-Spielmann-Straße und der Wettersteinstraße beschädigten die Täter eine Verkehrsleiteinrichtung mit mehreren Verkehrszeichen, indem sie diese aus der Verankerung rissen. Anschließend warfen sie die Leiteinrichtung in den angrenzenden Garten eines Wohnhauses. Außerdem rissen die Unbekannten mehrere Schneestangen aus.