Großeinsatz: Feueralarm in der Grazer Innenstadt!

Mit fünf Fahrzeugen ist derzeit die Grazer Feuerwehr in der Innenstadt vor Ort, dazu Rettung und Polizei: In der Kaiserfeldgasse 1, in der sich auch die neue Redaktion der „Steirerkrone“ sowie das beliebte Restaurant „Le Burger“ befinden, dürfte im Keller ein Brand ausgebrochen sein. Ein Mitarbeiter des Lokals hatte noch versucht, das Feuer zu löschen.