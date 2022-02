Kärnten schafft Platz für ukrainische Flüchtlinge

„Derzeit ist noch völlig unklar, ob – und wenn ja –, wie viele Flüchtlinge zu erwarten sind“, heißt es seitens Bund, der die Erstaufnahme koordiniert. Auch in Kärnten würden als erstes die vier Bundesquartiere (Klagenfurt, Villach, Ossiach, Finkenstein), die im Gegensatz zu den Landesquartieren (aktuell sind in Kärnten 1839 Asylwerber untergebracht) nicht komplett ausgelastet sind, als Unterkünfte fungieren. Auch das fünfte, leerstehende Ersatz-Bundesquartier in St. Egyden könnte aktiviert werden. Der Lorenzihof bietet für 80 Personen Platz, ist noch bis Jahresende an den Bund verpachtet. Das Land Kärnten hat jedenfalls mit der Suche nach weiteren Quartieren begonnen.