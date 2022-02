Sensationell! Eder springt erstmals aufs Podest

Kramer baut Weltcupführung aus

Weltcup-Überfliegerin Sara Marita Kramer, die mit Eder, Chiara Kreuzer und Jacqueline Seifriedsberger am Freitag noch im Team triumphierte, fiel im zweiten Durchgang vom vierten auf den fünften Platz zurück, baute aber ihre Führung im Gesamtweltcup aus. Dort thront die Salzburgerin mit 915 Punkten an der Spitze. Olympiasiegerin Bogataj, die in Oberösterreich ihren ersten Weltcupsieg feierte, ist mit 701 Zählern neue Zweite vor Katharina Althaus (D/698).