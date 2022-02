Niegelhell: „Mit seinen Augen konnte ich sehen“

und leer ist es im Haus von Wolfgang Niegelhell in Heiligenkreuz am Waasen geworden. Am Platz neben dem Klavier im Wohnzimmer fehlt der schneeweiße Schäferhund, der für den blinden Musiker viel mehr als nur ein lieb gewonnenes Haustier war. Amadeus war ein verlässlicher Partner, zu dem eine enge Freundschaft bestand. Als Kamerad und Freund Tag und Nacht an der Seite des 56-Jährigen. „Mit seinen Augen habe ich sehen können und viele schöne Momente erlebt.“