Estland schließt Luftraum für russische Flugzeuge

Wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine will auch Estland seinen Luftraum für Flugzeuge aus dem Nachbarland sperren. „Estland schließt sich der Initiative Polens an und wird allen russischen Fluggesellschaften die Nutzung unseres Luftraums verbieten“, sagte Wirtschaftsminister Taavi Aas einem Rundfunkbericht zufolge am Samstag in Tallinn. Auch Rumänien schließt seinen Luftraum.